The Moderators är en ny dokumentär från filmskaparna Field of Vision, som går bakom internets flöden och tittar in i ett av de många kontor i Indien som försöker tygla dem.

Det är en fascinerande film på bara 20 minuter som är väl värd din tid om du är det minsta intresserad av internet och teknik. Att vara moderator tycks vara ett väldigt krävande arbete, inte minst psykiskt.