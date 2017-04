”Speedrun” är en populär term i spelvärlden där en person klarar ut ett spel på kortast möjliga tid. När det kommer till The Legend of Zelda: Breath of The Wild går det faktiskt att klara ut spelet på under 40 minuter, men vill man se hela Hyrule – då är det drygt 49 timmar som gäller.

Den som satt detta nya rekord är Xalikah från Frankrike som ville klara ut 100 procent av spelet på kortast möjliga tid. För att lyckas med detta behövde han samla alla prylar i spelvärlden, slutföra sidouppdragen och huvuduppdragen, samt besegra alla shrines.