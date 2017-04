Vi har jämfört priserna hos de fem största operatörerna och abonnemang med lite, mellan eller mycket data. Eftersom operatörerna har lite olika datamängder är det omöjligt att göra en exakt jämförelse, så vi valde datamängder som vi anser vettiga. För enkelhetens skull har vi delat in aboonemanget i tre olika kategorer: 5-7 gigabyte för kategorin ”lite data”, 15-24 gigabyte för ”mellan” och 40-60 gigabyte för ”mycket”.

Den officiella säljstarten för Samsung Galaxy S8 och Galaxy S8 Plus är 28 april, men redan nu står den som ”finns i lager” hos flera butiker, bland annat hos Telenor (svart och grå färg).

Har du inte 8 000 eller 9 000 kronor på sparkontot är det möjligt att du kan hitta ett annat sätt, till exempel med avbetalning från en elektronikbutik, men tänk på att även ”räntefri avbetalning” oftast har en uppläggningsavgift och fakturaavgift.

Tele2-kunder med en äldre telefon som vill behålla sitt nuvarande abonnemang men skaffa en Galaxy S8 eller S8 Plus kan välja att köpa den på helt avgiftsfri delbetalning i 24, 12 eller 6 månader. På 24 månader blir det 7 968 kronor – 22 kronor billigare än kontant i butik.

Problemet med det här är att totalpriset efter 24 månader snabbt drar iväg då det inte finns några riktigt billiga abonnemang med mer än minimala mängder data. I vår jämförelse tittar vi på Vimla, en av de populäraste och billigaste operatörerna utanför de fem stora. Deras billigaste abonnemang kostar 100 kronor i månaden men då ingår bara 2 gigabyte data (och inte fast pris på samtal och sms).

Mest prisvärt med abonnemang

Resultatet när vi jämför priserna är att du kommer billigast undan genom att välja ett abonnemang och avbetalning, förutsatt att du är trygg med att binda upp dig i 24 månader. I alla fall så länge du behöver mer än 1–2 gigabyte data varje månad.

Om du vill ha omkring 20 gigabyte data varje månad är skillnaden väldigt stor. För både Galaxy S8 och Galaxy S8 Plus har Comviq just nu det lägsta totalpriset: 13 080 respektive 14 040 kronor. Kontantköp plus det billigaste fristående abonnemanget blir med Vimla (22 GB) 14 740 respektive 15 740 kronor. Nästan 2 000 kronor mer alltså.

Bland de stora operatörerna skiljer sig priserna åt ganska mycket beroende på hur mycket data du ska ha. Telenor till exempel är det dyraste abonnemanget om du är ute efter kategorin "mellan" och näst dyrast med "lite data", men blir näst billigast med "mycket data".