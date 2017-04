Sen finns det mer... obskyra skapelser. Kotaku rapporterar nämligen att det finns personer som lever på att bygga renodlade sexmoddar till The Sims 4 – den populära bygga-hus-och-skaffa-familj-simulatorn. Ja, du läste rätt.

Många av dessa lever på bidrag via Patreon där vissa uppges håva in runt 35 000 kronor per månad. Jämförelsevis tjänar en nyexaminerad dataingenjör runt 30 000 kronor.

Då innehållet är högst grafiskt väljer vi att inte publicera några bilder på verken, men om du klickar in till Kotaku är det bara att titta och fascineras.

Ett varningens tecken dock – ovanstoende länk är varken lämplig för arbetsplats eller skola.