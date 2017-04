Under testveckan så packar vi bilen med hela familjen och beger oss till svenska fjällvärlden. Testbilen är utrustad med fyrhjulsdrift och 18-tums friktionsklädda hjul vilket är helt suveränt för ändamålet. När vi hämtar ut bilen inser vi att takräcket till packboxen inte kommer passa så genast beger vi oss till grannen, som har en likadan bil för att låna ett. Efter några skratt förklarar han att det inte på något sätt behövs och det har han rätt i. Efter ha lassat in skidor, pjäxor, stavar och annan packning för en vecka i fjällen finns det nämligen gott om utrymme kvar – och då har vi inte ens packat upp till fönsterkanten. Vid första anblicken ser det inte så stort ut men den sväljer oerhört mycket packning.

Att Volkswagen Multivan inte är en bränslesnål bil förstår vi men att den med god marginal håller sig under litern per mil med full packning och fem personer är faktiskt riktigt hyggligt. Volkswagens egna mätningar är som vanligt helt ouppnåbara och vårt test slutade med en snittförbrukning på 8,7 liter per 10 mil.

Omdöme

Volkswagen Multivan Highline T6 är en helt fantastisk personfraktare i limousineklass. Den blir riktigt dyr när man börjar klicka i tillbehören men den är långt ifrån den tråkiga ”folkabussen” vi växte upp med på 80-talet.

”loungen”

Personbilskomforten



Dyr

Törstig



Fakta Volkswagen Multivan Highline T6 TDI204 4-MOTION

Pris från: 336 000 kronor

Pris testbilen: 712 000 kronor

Motor: 4-cylindrig diesel, 2,0 liter

Max motoreffekt: 204 hk vid 4 000 v/min

Max vridmoment: 450 Nm vid 1 400-2 400 v/min

Prestanda: 0-100 km/h, 11,8 sek. Toppfart 199 km/h

Förbrukning (Enl. tillverkaren.): 6,6 l/100 km