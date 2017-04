När Nintendo Switch släpptes handlade allt om The Legend of Zelda: Breath of The Wild, men sakta men säkert har nya spel börjat ramla in. Näst på tur att matas in i Nintendos nya konsol är Mario Kart 8 Deluxe.

Till att börja med är den här utgåvan av Mario Kart 8 inte ett helt nytt spel. Namnet säger allt du behöver veta och även om vi hellre hade velat sätta tänderna i Mario Kart 9, är den här superutgåvan väl värd att investera i, tack vare flera förändringar och nytt innehåll.

En av de största sakerna är inte spelet i sig, utan hur du kan spela det på Switch. I tv-läget är det i stort sett samma sak som innan, men den portabla versionen innebär att du kan ta med dig Mario Kart 8 var du än är. Av den anledningen känns Mario Kart DS och Mario Kart 7 äntligen överflödiga. När det kommer till skrivbordsläge regerar Mario Kart 8 Deluxe. Även om skärmen är en aningen liten, är det ett klockrent spel att ställa upp och spela med konsolens Joy-cons.

Fantastiskt stationärt, underbart bärbart

Switch kan som bekant koppla upp sig trådlöst mot andra konsoler, vilket innebär att du kan spela med upp till åtta personer på fyra enheter – både i tv-läget och i skrivbordsläge. Om du ansluter via LAN (vilket kräver ethernet-adapter) går det att spela upp till 12 personer. Det är ganska klurigt att spela med enbart Joy-cons så kostnaden för de specialframtagna styrhjulen (199 kronor för ett par) är värt det, även om du inte är världens största fan av gyrostyrning.

Innan vi djupdyker i nyheterna vill vi poängtera att du inte behöver lägga ner tid på att låsa upp banor, karaktärer eller spellägen – allt finns tillgängligt från första stund. Det går dock att låsa upp fler fordon, hjul och så vidare.

Det här innebär att Mario Mario 8 Deluxe erbjuder 42 karaktärer och 48 banor som du kan testa direkt. Spelet inkluderar all DLC-material som släpptes till Wii U, så som fyra extra cuper (16 banor), nya karaktärer och fler fordon. Dessutom får vi Dry Bones, Bowser Jr., King Boo och Inklings från Splatoon. Det finns dessutom nya vapen och mycket mer.