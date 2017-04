I dag förknippar vi filmlicensspel med framstressade och närmast usla titlar släppta enbart för att agera reklam inför en film eller en serie. Men det fanns faktiskt en tid då spel baserade på film- och tv-serier var riktigt bra. Det var speciellt under 80- och 90-talet som bland annat Disney vräkte ur sig fantastiska spel, många av dessa utvecklade av Capcom.

Att de nu valt några av sina bästa titlar från NES-eran och paketerat ihop dem till en smarrig utgåva till både pc och konsoler är så klart glädjande. The Disney Afternoon Collection är en nostalgisk tillbakatripp tillbaka till tiden då filmspelen regerade och det hetaste som fanns att spela på ett Nintendo (förutom Super Mario Bros och The Legend of Zelda då) var Disneys pixeläventyr.

Sex av de bästa spelen till NES