Star Wars: The Force Unleashed 2 (1 maj - 15 maj) Lego Star Wars: The Complete Saga (16 - 31 maj)

Varje månad ger Microsoft bort gratis spel till sina Xbox Live Guld-medlemmar, och maj är inget undantag. Xbox-tillverkaren har nu avslöjat vilka fria titlar vi kan ladda ner under nästa månad och listan ser du nedan:

Xbox One

Giana Sisters: Twisted Dreams - Director's Cut (Hela maj)

Lara Croft and the Temple of Osiris (16 maj - 15 juni)

Det blir med andra ord Star Wars-tungt, vilket lämpar sig till den 4 maj då det som bekant är den officiella Star Wars-dagen.

Följ M3 Gaming på Facebook för fler speluppdateringar!