Det var i fredags som Activision avslöjade att nästa Call of Duty mycket riktigt kommer att utspelas under andra världskriget och att den officiella avtäckningen sker den 26 april.

Läs mer: Call of Duty: WWII bekräftat – då visas det

Men under helgen har bilder och detaljer om storyn läckt ut på nätet, och även spelets releasedatum vilket ser ut att vara spikat till fredagen den 3 november, skriver Gamespot.

Bland annat Daniel Ahman, känd speltyckare, twittrat en skärmdump på vad som sägs vara ett informationsblad.

Call of Duty WW2 will have a co-op mode with a new story you can play with your friends.



Great move adding co-op in. Big selling point. pic.twitter.com/U9sYwE9hdS