Någon minut in i spelet sätter Little Nightmares tonen – i ett av de första rummen står en ensam liten stol inramad av ett starkt ljussken, från taket dinglar ett par livlösa ben långsamt fram och tillbaka. På golvet står den lilla flickan Six. Hon har precis vaknat upp på en gigantisk och surrealistisk båt, där den ena miljön efter den andra blir allt mer bisarr och skräckinjagande.

Flickan Six får besöka ett blodigt slakteri med inlindande kroppar som hänger från taket, ett rum fullt av bortkastade skor och märkliga maskinrum med oljiga maskar som jagar henne. På vägen möter hon mystiska trollfigurer i skuggorna och överdimensionerade människovarelser med valkar istället för ansikten. Det är obekvämt och nära, det känns igen men är skruvat åt det äckliga.

Det naiva möter det groteska

Den obehagliga stämningen blir ännu mer tydlig i kontrasten mellan den till synes väna Six, med sin gula regnrock och nakna ben, och miljöerna fyllda av kött, blod och gegga. Det är som en Pixar-karaktär mitt i en David Cronenberg-film – något naivt som möter något groteskt.

Little Nightmares är en passande titel. Varje scen knyter an till det mörka i ett barns fantasi, som en bokstavlig tolkning av just de mardrömmar vi hade när vi var yngre. Om hotfulla skuggor och långa armar som försöker greppa efter oss i mörkret. Allt i Little Nightmares är kraftigt överdimensionerat på det där sättet som världen var när man var ett barn. Dörrhandtagen sitter precis utom räckhåll och bokhyllorna vinglar uppåt till synes för evigt. Vi spelar inte bara som flickan Six, vi ser även världen från hennes ögon.

Malmö-baserade Tarsier Studios är vana vid att skapa spel med barnens perspektiv som utgångspunkt. Tillsammans med spelföretaget Media Molecule har de gjort inspirerande och lustfyllda spelvärldar i Little Big Planet och Tearaway Unfolded. Storheten med Little Big Planet har alltid varit att den tagit fantasin på allvar och inte försökt reducera den till något förenklat eller mindre. Little Nightmares fungerar enligt samma devis, men i en avsevärt mörkare tolkning.