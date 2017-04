För 749 kronor får du ett startpaket med gateway, fjärrkontroll och två led-lampor med E27-sockel. Helt idiotiskt förpackat, till den grad att blodsutgjutelse uppstår när vi försöker krångla fram de olika komponenterna ur det tätt förslutna plasthöljet. Därefter går det emellertid föredömligt smidigt att skruva i lamporna, koppla in gatewayen i routern och installera såväl hubb som fjärrkontroll.

Sedan har vi Ikea Trådfri. Det svenska möbelföretaget har äntligen gått ut brett med sin satsning på smart belysning, under namnet "Trådfri". Men till skillnad från flera ovan nämnda aktörer är man inte främst ute efter att låta glada hemmahackare toktrimma, finjustera och utsätta de uppkopplade ekosystemen för omvänd ingenjörskonst till förbannelse. Man är ute efter att ge "vanliga" kunder ett lättbegripligt verktyg för att påverka belysningsmiljön avseende ljusstyrka och färgtemperatur.

Du synkar lamporna med fjärrkontrollen genom att hålla upp den sistnämnda så nära ljuskällan det bara går och sedan trycka in en knapp i cirka tio sekunder. Sedan är enheterna parkopplade och låter oss växla mellan tre förprogrammerade ljustemperaturer och sömlöst ställa in styrkan på belysningen. Välj mellan vanligt, gult ljus eller om du vill få hemmet att bada i varmt, rödtonat sådant under kvällen. Du kan också låta sylvasst, vitt dagsljus stråla ned från armaturen vilket fungerar bra om du behöver fokusera extra mycket på någonting när kvällsmörker råder utanför.

Från vänster till höger: De förprogrammerade ljusscenerna vardag, fokus och avkoppling. Klicka på bilden för att förstora.

Till skillnad från exempelvis Philips Hue-sortiment kan du med Ikeas dito inte få några fräcka färger på ljuset, utan du får nöja dig med olika variationer på gammalt hederligt lampljus. I Ikea Trådfri-appen kan du dock skapa egna varianter av ljustemperaturer och styrka. Det är också i appen du kan gruppera dina smarta Ikea-lampor utifrån rum och sedan styra vilket ljus som ska råda var i hemmet.

Förfarandet är överlag så smidigt man kan begära, även om det i vårt fall strulade någon gång med mobilens koppling till gatewayen. För att råda bukt på problemet krävdes en ominstallation av systemet. Någon gång fick vi också ansluta en ljuskälla på nytt efter att denna fallit bort från radarn.

Dimmern installeras och synkroniseras på precis samma sätt som fjärrkontrollen. Sedan är det bara att, med hjälp av den dubbelhäftande tejpen, sätta fast det magnetiska lilla ljushjulet på väggen för att trådlöst dimma valfri lampa i hemmet. Dimmern erbjuder tyvärr inget sätt att ändra ljustemperatur, vilket gör den överflödig jämte den smidiga fjärrkontrollen du kan bära med dig överallt.

Dimmern är ett av fyra möjliga sätt att styra din hembelysning med Ikea Trådfri. Den sätts ihop i ett nafs och består av två magnetiska, löstagbara delar.

Ikea Trådfri rår inte riktigt på konkurrensen

Allra smidigast är förstås att slå på och av belysningen med Ikea Trådfri rörelsesensor och sedan använda appen eller fjärrkontrollen för att sköta resten. Ikea ska ha beröm för sin enkelhet och flexibilitet avseende de olika styrdonen, men det är också enkelheten som är den största svagheten. Vi saknar nämligen all form av kompatibilitet med de system som nämns i början, trots att Trådfri kör på öppna standarden Zigbee. Det ett rejält avbräck för mer ambitiösa smartljusfixare, och något som Ikea troligen kommer att åtgärda i framtiden, åtminstone kopplingen till Philips Hue. Gällande Apples Homekit är läget mer osäkert.

Kort uppdatering:

Efter att detta test publicerats blev vi uppmärksammade på att den öppna hemautomatiseringsplattformen Home Assistant nu uppdaterats för att stödja Ikea Trådfri. Se där!

En annan irriterande nackdel är att du inte på något sätt kan styra Trådfri-belysningen när du inte är hemma. Din app/fjärrkontroll måste vara direktansluten till gatewayen via wifi, så den som glömt släcka hemma, eller tänkt att blinka frenetiskt med lamporna för att avskräcka eventuella tjuvar lär bli besviken. Röststyrning via Echo och Google Home lyser också med sin frånvaro.

Känslan av att kunna plocka med sig smart belysning vid ett vanligt Ikea-besök är naturligtvis spännande, och något som garanterat gör att fler amatörer och relativt ointresserade hemmafixare får upp ögonen för Trådfri.