The Legend of Zelda: Breath of the Wild är inte bara seriens bästa, det är även årets bästa spel. Om det skrev vi i vår recension.

Men spelet började faktiskt sin bana som ett 2d-spel. Nintendo avslöjade detta tidigare i år under en paneldiskussion på GDC. Spelet släpptes dock, som ni vet, i fullfjädrad 3d vilket fick fanet och spelutvecklaren Winterdrake att snickra vidare på idén om ett Breath of the Wild i 2d.