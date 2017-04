”Det har varit en oerhört bra dialog. Ingen av oss har stressat på och bitarna har fallit på plats. Nordisk Film Games passar oss oerhört bra. De är långsiktiga och förstår vår kreativa värld,” berättar han för DI Digital.

Avalanches senaste titel var jaktsimulatorn The Hunter: Call of the Wild som släpptes i februari. Just nu snickrar man på en ny titel men några detaljer vill man inte avslöja.

”Jag vill inte gå in på datum, men inom en i vår värld okej nära framtid. Vi har ett spel på gång liknande The Hunter Call of the Wild som precis passerat konceptstadiet och som testats på fokusgrupper”.