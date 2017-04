En heroisk hjälte som ensam slår ut tusentals fiender är egentligen en beskrivning som passar de flesta spel i dagsläget. Det finns dock en spelgenre som tar detta till en helt annan nivå; de så kallade musou-spelen. Där slängs spelaren in i labyrintliknande områden som är fullkomligt fullproppade med fiender som ska slås ner i drivor med färgsprakande attacker. Det är få spel som gör att vi känner oss så mäktiga och oövervinnerliga som i mosou-genren.

Mosa i mosou

Komiskt nog är det den japanska studion Omega Force som ligger bakom i stort sett alla musou-titlar, oavsett om det är samurajer (Samuari Warriors), robotar (Dynasty Warriors: Gundam), The Legend of Zelda-karaktärer (Hyrule Warriors) eller hjältar från Dragon Quest-serien (Dragon Quest Heroes) som slåss mot varandra. Under 2000-talets år har Omega Force varit inblandade i närmare 40 olika Musou-spel. Samtidigt som det är en imponerande siffra är det lätt att förstå varför genren ofta får kritik för att ha stagnerat med repetitiva strider och fantasilösa upplägg.

Kryssa för rutorna

När det första Dragon Quest Heroes-spelet hittade till spelhyllorna i slutet av 2015 möttes det dock av positiv kritik. Bland annat tack vare flera rollspelsinslag som hindrade äventyret från att falla i flera av genrens vanligaste fallgropar, även om det fortfarande fanns en hel del skavanker.



Ett och ett halvt år senare är uppföljaren här, och även om Omega Force är vana att klämma ut spel i samma takt som en höna lägger ägg är det inte särskilt lång tid i spelvärlden. Det är därför inte oväntat att det på flera sätt känns som om vi spelar ett tillägg och inte en fullfjädrad uppföljare. Rent grafiskt ser både huvudkaraktärer och fiender precis ut som tidigare, stridssystemet fungerar i stort sett likadant, många ljudeffekter är helt oförändrade och menyerna är i mångt och mycket lika halvröriga som förr. Det är tur att dessa delar fortfarande håller hygglig klass.



Däremot är de största irritationsmomenten i föregångaren faktiskt bortslipade. Vi får känslan av att Omega Force har gått igenom klagomålen från ettan och bockat av problem efter problem – och låtit resten vara intakt. Bland annat är systemet för sidouppdrag smidigare, hubbvärlden mer lättnavigerad, laddningstiderna kortare och kameran mer samarbetsvillig.

Det spelar roll

Det som höjer Dragon Quest Heroes II en bit över både föregångaren och sina genre-syskon är den sammanhållna världen. Eftersom miljöer och slagfält är sammankopplade istället för att bestå av fristående arenor blir världen mer inbjudande för utforskning och skattletande. Att vandra igenom gröna fält och skrämmande skogar för att nå mysiga byar och stora städer gör spelupplevelsen mer lik ett rollspel, även om det fortfarande är snabb och häftig action som ligger i fokus.

Tack vare rollspelselementen blir det också mer motiverande att besegra fiende efter fiende när de lämnar efter sig erfarenhetspoäng och föremål som kan användas för att för att förbättra huvudpersonernas utrustning och egenskaper. Det låter kanske inte särskilt anmärkningsvärt, men rollspelsinslagen gör en hel del för helhetsupplevelsen.



Begränsat samarbete

En annan välkommen nyhet är det någorlunda gedigna stödet för samarbete online för upp till fyra spelare. Där går det antingen att spela story-uppdrag tillsammans eller hjälpas åt i en speciell online-grotta som succesivt blir svårare. Att spela med mänskligt sällskap gör i vanlig ordning allting roligare, även om onlinefunktionerna är onödigt omständliga och begränsade. Till exempel är lobbysystemet en stor röra och det går endast att ta sig an ett story-uppdrag om en av spelarna redan ha klarat det aktuella uppdraget. Korkat är bara förnamnet.