2. The Legend of Zelda: A Link to the Past

Trots att det ligger mer än tjugo år av teknologisk och designmässig utveckling mellan A Link to the Past och senaste Breath of the Wild så har spelare fortfarande svårt att avgöra vilket som är det bästa spelet. Då har man lyckats. Och det är inte nostalgi som talar utan upptäckarglädje, spelaransvar och mästerligt designade dungeons. A Link to the Past är och förblir det ultimata äventyrsspelet.

3. Super Metroid

Att det går att krama så här mycket atmosfär från en 16-bitarskonsol är inget mindre än häpnadsväckande. I Super Metroid möts västerländsk science-fiction japansk designfilosofi i ett äventyr som är så bra att det även i dag är det klart bästa spelet i serien.

4. Super Mario Kart

Vi vågar nog påstå att Mario Kart är spelhistoriens mest lyckade spinoff. Och även om det är ett svära i kyrkan att säga att det finns många bättre spel i racingserien så finns en avskalad direkthet i originalets bandesign och vapenuppsättning som håller än i dag.

5. F-Zero

Sega Mega Drive hade förstås “Blast Processing” men det var inte mer än en fräck reklamterm. Super Nintendo hade däremot Mode 7 – en högst verklig teknik som användes för att skapa 3D-miljöer. Och vad demonstrerade inte bättre det magiska i detta än ett racingspel i ultrahastighet? F-Zero var ett av lanseringsspelen för konsolen och håller fint än i dag.