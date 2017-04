Det var under gårdagen som Activision presenterade nästa del i sin populära förstapersonsskjutarserie – nämligen Call of Duty: WWII. Och det som redan läckt stämde, spelet släpps mycket riktigt den 3 november till Playstation 4, Xbox One och pc. Utvecklingen görs av Sledgehammer Games som är studion bakom Call of Duty: Advanced Warfare.

De som väljer att förhandsboka spelet kommer att få tillgång till en multiplayer-beta som går av stapeln lagom innan den officiella releasen. När det är dags för den är inte helt spikat, men klart är att Playstation 4-ägarna får förtur.