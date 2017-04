Vidare avslöjar företaget att man krängt 5,46 miljoner spel vilket ger ett snitt på cirka två spel per konsolägare. Av dessa 5,46 miljoner äter The Legend of Zelda: Breath of The Wild upp 2,7 miljoner. Spelet är med andra ord Nintendos bästa lanseringstitel någonsin. Som pricken på i:et sålde Wii U-versionen i 1,08 miljoner.

Slutligen säger Nintendo att man ämnar sälja tio miljoner Switch innan 2017 är över, vilket med dessa siffror inte borde vara något problem.