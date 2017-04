Under ett framträdande vid en Ted talk-konferens i Vancouver presenterade multi-vdn, rymdfantasten, elbilskungen och framtidsvisionären Elon Musk under fredagen en första konceptvideo för sitt nya tunnelprojekt, The Boring Company. Ett företag som har målet att lösa storstäders trafikproblem genom att bygga multilagrade tunnelsystem under dem.

Missa inte: Elon Musk verkar mena allvar - Här är Boring Companys första tråkiga borr