De första tio avsnitten av den kommande säsongen av Netflix dramaserie Orange is the New Black har läckt online. Hackergruppen Thedarkoverlord har tagit på sig ansvaret för att ha läckt de stulna avsnitten och säger att de lade ut avsnitten efter att Netflix inte gått med på att betala en lösensumma på 50 bitcoins (en bit över 450 000 kronor), skriver Torrentfreak

Hackergruppen påstår sig också ha tillgång till fler serier från andra tv-nätverk.

Företaget som ska ha hackats, Larson Studios, har även arbetat på serier som New Girl, Fargo och It's Always Sunny in Philadelphia.

I en kommentar till Gizmodo meddelar Netflix att de är medvetna om händelsen och att rättsväsendet har involverats.