Det kommande actionspelet Call of Duty: WWII kommer att ha kvinnliga soldater i sitt flerspelarläge. Detta bekräftar utvecklaren Sledgehammers Michael Condrey i en tweet.

Spelbara kvinnliga soldater dök först upp i serien i Call of Duty: Ghosts flerspelarläge under 2013 och har varit ett återkommande inslag sedan dess. Samtidigt oroar sig nu en del Call of Duty-fans för hur detta ska påverka den historiska realismen i spelet.

Varför vi ännu inte hört samma oro uttryckas kring spelets zombie-läge är ännu oklart.