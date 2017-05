Vid en första anblick ser Toshiba Canvio ut som en av de laddningsstationer vi tidigare testat, exempelvis Satechi Wireless Charing Pad, eller som någon slags stilren digital köksvåg. Inget av dessa alternativ stämmer dock.

Det går visserligen att ladda en telefon med Toshiba Canvio for Smartphone, men tyvärr inte trådlöst. Funktionsmässigt kompenserar den dock detta genom att samtidigt som laddningen ta en säkerhetskopia på innehållet på telefonen till sin inbyggda hårddisk.

Lätt att använda

I grund och botten är Toshiba Canvio for Smartphone en extern hårddisk. Att den dessutom samtidigt laddar upp mobilen är mer att se som en bonus (eller så är det säkerhetskopierandet som är bonusen, beroende på vad som är viktigast för användaren).

Att komma igång med Toshiba Canvio for Smartphone är enkelt. Vi laddar ned och installerar Content Manager-appen från Google Play (Toshiba Canvio for Smartphone fungerar bara med Android-telefoner), ansluter Canvio till ett vägguttag och sedan vår mobil till Canvio. Efter att ha ställt in lite enkla inställningar och gjort ett par simpla val är vi sedan igång.