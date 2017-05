Här kommer goda nyheter för alla som avskytt de engelska rösterna i The Legend of Zelda: Breath of The Wild. Med den senaste versionen av spelet lägger Nintendo nämligen till japanska röster för oss spelare i väst, skriver Kotaku.

I spelets huvudmeny kan du enkelt hoppa mellan engelska och japanska, och det är bara rösterna som påverkar – inte själva texten.

Nedan ser du två videos som jämför de olika språken.

Engelska:

Japanska: