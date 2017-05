Möbeljätten Ikea verkar undersöka möjligheten att ha artificiell intelligens i framtida produkter. Företagets inovationslabb Space10 i Köpenhamn genomför just nu undersökningen Do You Speak Human? för att se vilka funktioner användare skulle vilja se i en möjlig digital assistent samt hur de vill att den beter sig.

