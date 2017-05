Super Mario är inte främmande för att göra samarbeten med andra företags spelkaraktärer. När exempelvis Nintendos rörmokare och Segas Sonic the Hedgehog slöt fred för att tävla i Mario & Sonic at the Olympic Games satte en hel generation spelare i halsen.

