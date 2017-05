I sammanhanget kan vi nämna att du på samma plats kan ställa in hur mycket kraft som ska användas för att göra ett ”hårt tryck” på hemknappen.

Vill du inte ha Bixby på hemskärmen kan du göra ett hårt tryck på hemknappen tills en inställning för Hello Bixby syns längst upp. Dra knappen åt sidan och funktionen inaktiveras.

3. Bli av med ramarna runt app-ikonerna

Samsung har valt att använda sig av speciella ramar runt app-ikonerna, något som inte är särskilt snyggt alla gånger.

Vill du bli av med ramarna beger du dig till Inställningar -> Display -> Ikonramar och ändrar till Icons only. Nu ska allt förhoppningsvis se ut som du vill.

4. Sortera apparna i bokstavsordning

Har du svårt att hitta dina appar kan du ändra visningen till alfabetisk ordning. Det gör du genom att öppna applådan och trycka på menyknappen så att sorteringsalternativen visas.

Tidigare var du tvungen att göra om sorteringen när du installerade nya appar, men nu ska applådan vara i bokstavsordning oavsett hur många appar du laddar ner.

5. Kom åt ögonigenkänningen snabbare

Med tanke på den ogenomtänkta placeringen av fingeravtrycksläsaren på Samsung Galaxy S8 kan det vara läge att använda sig av ögonigenkänningen i stället.

Du lägger till godkända ögonigenkänningar genom att bege dig till Inställningar -> Låsskärm och säkerhet -> Irisskanner. För att aktivera funktionen slår du på Iris unlock på samma ställe.

Vill du spara lite tid kan du välja funktionen Iris unlock when screen turns on. Då slipper du svepa på låsskärmen för att komma åt ögonigenkänningen, med andra ord räcker det med att titta på mobilen för att logga in.