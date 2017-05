Se upp med var du hämtar dina Android-appar: Det kryllar av skadeprogram.

Antivirusföretaget G Data har hittills identifierat 750 000 nya appar med skadlig kod under 2017, och beräknar att det totalt kommer komma 3,5 miljoner under året. Under 2016 upptäcktes 3,2 miljoner appar med skadlig kod och under 2015 var samma siffra 2,3 miljoner.