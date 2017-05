Nu står det klart att HBO planerar att göra en eller flera uppföljare till succéserien och därför har man bett fyra författare att skriva var sitt manus. Manusförfattarna som anlitats är Max Borenstein (Godzilla, Kong: Skull Island), Carly Wray (Mad Men, The Leftovers), Jane Goldman (Kingsman: The Secret Service) och Brian Helgeland (LA: Confidential, Robin Hood).

Nästa år är det dags för den åttonde och sista säsongen av Game of Thrones, den omåttligt populära fantasy-serien som handlar om den blodiga maktkampen i Westeros.

De två sistnämnda författarna kommer enligt Vanity Fair få hjälp av George R.R. Martin, mannen som ligger bakom böckerna som ligger till grund för Game of Thrones. Om han får sin vilja igenom kommer uppföljarna att baseras på Dunk & Egg, hans historier om Ser Duncan the Tall och hans väpnare Egg. Händelserna utspelas 89 år före händelserna i Game of Thrones, en period då det inte fanns några drakar.

Vilken (eller vilka) av uppföljarna som blir tv-serie får vi troligtvis veta inom det närmsta året.