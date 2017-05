Missa inte: Raspberry Pi-guide - Så enkelt bygger du en egen spelkonsol

Under ett nytt avsnitt av sin Youtube-serie The Ben Heck Show visar Ben Heckendorn hur han lyckades reparera den sällsynta prototypen som dök upp så sent som 2015 hos allmänheten. Vid det laget kunde "Nintendo Playstation" spela Super Nintendo-kassetter genom att fästa dem på konsolens topp men den hade också en CD-Rom-läsare som inte fungerade.

Efter Ben Heckendorns restaurering kan konsolen nu återigen spela ljud-CD:s och även CD-Rom-spel. Tyvärr var många spel under utveckling till systemet men ingen av dessa har dykt upp i efterhand.

Men efter det att systemet blev känt har flera spelutvecklare ändå tagit fram egengjorda titlar till konsolen baserat på de existerande specifikationerna. Och mycket riktigt kan Ben Heckendorns Nintendo Playstation spela dessa titlar, om än med varierande resultat. Nu håller vi bara tummarna för att något av originalspelen som var under utveckling till konsolen också kan dyka upp.