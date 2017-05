Det går att påstå att smartphonen har kommit att bli den viktigaste tekniska investeringen i våra liv. I viss mån just för att vi har så stora delar av våra liv genom den. Men The Verge rapporterar nu om Kickstarterprojektet The Light Phone som vill göra precis tvärtom och erbjuda sina användare en telefon som de menar är mer minimalistisk och fri från onödigt krafs.

