Den 24 maj förra året släpptes Overwatch och på mindre än ett år har spelet blivit en av Activision Blizzards mest framgångsrika serier. Nu skriver Business Wire att spelet dragit in över en miljard dollar sedan det släpptes, vilket är nio miljarder svenska kronor.

Och succén verkar inte stanna av. Bara under första kvartalet 2017 slog företaget rekord i antal spelare med 41 miljoner aktiva. Dessutom har serien gästspelat i andra av Activision Blizzards titlar – exempelvis Heroes of The Storm.