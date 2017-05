Under söndagens sändning av Last Week Tonight uppmande programledaren John Oliver tittarna att göra sina röster hörda hos FCC, USA:s myndighet för etermedier, för att få behålla nätneutraliteten som myndighetens nya republikanska ledning vill montera ner. Nätneutraliteten är då principen att all data på internet ska behandlas likvärdigt.

Missa inte: Kritik mot Trumps FCC-chef - "Hotar nätneutraliteten"