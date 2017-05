Med höjdartitlar som The Last of Us, Uncharted, Horizon Zero Dawn och Journey, är det lätt att fastslå att Playstation har några av de bästa spelen i modern tid. Men tråkigt nog, till skillnad från exklusiviteterna till Xbox One, finns Sonys bästa inte på pc.

Men numera kan du spela Playstation 4-spel på pc genom att streama dem från konsolen över ett lokalt nätverk eller internet med hjälp av Remote Play – en funktion som tidigare enbart fanns för Playstation Vita och smartphones och surfplattor, men som nu även finns till pc. Och inom kort kommer Playstation Now att lanseras på pc, vilket gör att du kan spela från molnet. När den tjänsten kommer till Sverige är dock oklart.

Vad du behöver

Till att börja med behövs en dator med Windows 8.1 eller Windows 10. De flesta moderna datorer bör funka. Du behöver så klart även en Playstation 4 eller Playstation 4 Pro, en Dualshock 4-kontroll och antingen Sonys officiella trådlösa adapter eller en micro-usb till usb-kabel. Ett aktivt Playstation Network-konto är också ett måste.