Fire Emblem, Intelligent Systems fusion mellan strategi och rollspel. har på kort tid växt till att bli en av Nintendos mest ambitiösa spelserier. Utöver mobilspelet Fire Emlem Heroes är även två helt nya spel på gång till Switch. Men först släpps har vi Nintendo 3DS-titeln, Fire Emblem Echoes: Shadows Of Valentia. Och nog skiljer sig sidospåret markant från fjolårets Fire Emblem Fates.



Två arméer samtidigt

Inledningsvis är mycket sig likt. Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia fortsätter nämligen på samma spår som Fates och bjuder på en historia berättad från två olika perspektiv. De oskiljbara barndomsvännerna Alm och Celica tvingas tidigt i berättelsen att gå olika vägar. Ett par år senare kastas vi in i en konflikt som får båda huvudpersonerna att lämna sina respektive hembygder för att ta sig an fienden. Klassiskt, men föga originellt.

Efter korta introduktioner där vi får bekanta oss med huvudpersonerna samt varsin ensemble får vi möjligheten att växla fritt mellan arméerna. Av narrativa skäl kan de inte korsa varandras vägar, men vi kan ändå få en överblick på hur långt ifrån varandra de är på kartan. Precis som i stridssystemet är även färden mellan olika platser turordningsbaserat. Satsar du för mycket på den ena armén finns det risk att fienden hinner hopa sig mot den andra.

Ett simplifierat stridssystem

När det är dags att tampas mot antagonisterna möts vi av en stor, oväntad överraskning. Det sten-sax-påse-system som definierar Fire Emblem är som bortblåst till förmån för… ingenting. Vi slipper med andra ord att oroa oss för att ställa vissa trupper mot andra, men bjuds inte på något alternativt system som utmanar oss.