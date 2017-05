Grattis alla er som älskade Super Mario Run och Fire Emblem Heroes till era mobiler – näst på tur att bli mobilspel står nämligen The Legend of Zelda, skriver Wall Street Journal .

Några detaljer om spelet har dock inte avslöjats och det är därför oklart om Nintendo går med den beprövade formulan från antingen Super Mario Run eller Fire Emblem Heroes, eller om man helt sonika testar något helt nytt.

Alldeles nyligen släppte Nintendo The Legend of Zelda: Breath of The Wild till Wii U och Switch. Det har blivit ett av de mest framgångsrika spelen till Switch och dominerar betygstopparna på Metacritic. Vår recension av spelet kan läsas här.