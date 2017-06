HTC har varit lite förvirrande att följa de senaste åren. Å ena sidan har de levererat makalöst bra flaggskepp med senaste tekniken, maxad prestanda, smarta innovationer och hög lyxfaktor. Samtidigt har deras mellanklass- och budgetmodeller varit en serie rejäla klavertramp eller märkliga felsatsningar. Utan samma massiva marknadsföring som en del av konkurrenterna har de fallit efter i popularitet, trots att de som sagt enligt oss alltid haft några av de absolut bästa premium-modellerna.

Men nu är det alltså dags för ett nytt flaggskepp, och våra förväntningar är höga. Vi fick oss en smygtitt på U11 som den heter tidigare i våras, och tyckte då att den verkade riktigt lovande, även om vi hade några funderingar runt den som behövde redas ut.

HTC U11 med sin glansiga glasbaksida.

”Flytande” design

Föregångaren hette HTC 10 och ”U” i namnet U11 ska representera en nystart och ny inriktning, speciellt för designen. Redan under vintern släppte HTC extra stora U Ultra och mellanklassmobilen U Play i samma stil, och nu följer de alltså upp med ett nytt riktigt flaggskepp. Här har HTC gått från 10:ans slimmade metallchassi med skarpa kanter till raka motsatsen.

Det är välvt glas baktill med rundade kanter och hörn, och heltäckande framtill med extra höga, mjukt avrundade kanter och rundning även i hörnen, vilket tydligen ska vara extra svårt att få till. En rundad metallram runtom håller ihop det hela och ger hela luren en väldigt droppformad helhet. HTC kallar det för ”Liquid surface”, och det är en ganska bra beskrivning. Det ser ut som glaset framtill är en pöl vatten på en plan yta som hålls ihop med ytspänning.

Man skulle kunna säga att det här är en telefon för dig som gillade Samsung Galaxy S7 men inte uppskattar Edge-kanterna i S8 Plus. HTC U11 har även fingeravtrycksläsaren på traditionell plats under skärmen. Den har också fått vattentät konstruktion i IP67-klass, vilket innebär at den kan tappas i diskhon, men inte i en för djup pool.

Mjuka, rundade former överallt.

En telefon att krama

Här finns också en dold funktion, på vardera sida på nedre halvan av telefonen sitter tryckkänsliga sensorer, så att du kan ”klämma” på luren för att kontrollera den. ”EdgeSense” kallar HTC det hela för, och det för tankarna till exempelvis 3d Touch i bildskärmar. Och jodå, efter en kalibrering är vi igång och kan ”klämma igång” valfria appar eller funktioner.

Tyvärr känns det som om HTC inte vågar utnyttja tekniken fullt ut. Allt du kan göra med Edge Sense är att ställa in en viss tryckkänslighet – hur hårt du vill klämma innan den triggar ett klick – och sedan används den som om den vore en helt vanlig knapp. Ett enkelklick triggar en funktion, ett dubbelklick en annan. Det är allt. Vi hade gärna sett lite fler tillämpningar i utvalda appar – zoom i bilder, kamera och kartor, tillfällig steglös dämpning av ljudvolym, och så vidare. Kanske det kommer i framtiden.

Så här ser det när du klämmer till.

Inga nyheter i skärmen

Med en 5,5-tumsskärm i traditionellt 16:9-format och inte så tunna skärmkanter är den rätt så bred. Tack vare den mjuka formen är den ändå behaglig att greppa. De helblanka glasytorna drar snabbt till sig damm och fingeravtryck, men så länge du håller den hyfsat ren så är det här en av de snyggaste telefoner vi sett. Speciellt den modell i blåskimrande silver som vi fått in för test. I Sverige säljs också en helsvart modell. Sedan finns det en klarblå, en röd och en vit, som eventuellt kommer dyka upp i Norden senare.

Skärmen är en 1440p ips-panel med rejäl ljusstyrka, övertygande kontrast och bra lyster i färgerna. Den har inte hdr-stöd som LG G6, Sony Xperia XZ Premium och Samsung Galaxy S8, men för övrigt har vi inget att klaga på. Och det lär dröja innan hdr-stöd är någon fördel annat än i enstaka videotjänster.

En liten men kraftfull högtalare på undersidan. Sedan hjälper hela chassit till med bastonerna.

Istället hjälps upplevelsen när du tittar på film här upp av riktigt bra ljud, både med riktigt kraftfulla inbyggda högtalare i stereo och högkvalitativt ljud i lurar. Några andra inställningar för ljud, som egen equalizer, får vi dock klara oss utan, både i högtalarna och i hörlurar.

Ljudet via usb

Ljudet låter dock riktigt bra per automatik. I HTC 10 satt en av de bästa D/A vi sett i en mobil, men för HTC U11 är vi lite mer osäkra på exakt hur ljudet till hörlurar levereras. U11 har skippat hörlursuttaget och kör istället med ljud via usb c-porten, och det verkar som om det är en heldigital kanal ut.

För det första ingår ett par in-ear-lurar som kopplas direkt till usb c kallade USonic. De har inbyggd aktiv brusreducering och ett både distinkt och kraftfullt ljud som definitivt är i klass med bättre separata likande lurar du kan köpa separat. Telefonen har också en specialrutin som sägs analysera dina örongångar och anpassa ljudet från USonic-lurarna efter det. Efter att ha kört den får vi en subtil men märkbart ökad klarhet i mellanregistret, så visst verkar det funka.

Usb c-hörlurar och 3,5mm-adapter ingår.

Vill du köra egna hörlurar får du också med en usb c till 3,5 mm-adapter. Den har en inbyggd DAC av hög kvalitet. Detta är givetvis positivt för ljudkvaliteten men gav oss ett par andra egenheter. Det mest problematiska (förutom att man inte kan lyssna på musik och ladda batteriet samtidigt – det här måste tillverkarna ta och lösa) är att adaptern drar extra batteri. Vi pratar inga enorma mängder, men allt som sörplar ström är givetvis ett minus.

För det andra möttes vi av en uppmaning att uppdatera firmware i adaptern (!) första gången vi pluggade in den. Det tog ett par tre klick, en två minuters nerladdning och två i- och urkopplingar innan vi fick ut något ljud. Så länge det inte sker för ofta är det inget problem, men lite överraskade var det.

Snabbast hittills, med knapp marginal

HTC:s flaggskepp har alltid legat i framkant prestandamässigt, och U11 är inget undantag. Den kör Snapdragon 835 och utnyttjar hårdvaran väl, med hittills bästa benchmarkresultatet vi uppmätt, om än med liten marginal jämfört med Sony Xperia XZ Premium. Allt vi gör på den flyter på problemfritt, och hårdvaran ger rejäla muskler till krävande tillämpningar som kameran, som till exempel kan skryta med 120 Hz-filmning i 1080p-upplösing.