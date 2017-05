Missa inte: Nya säsongen av Orange is the New Black läckt av hackers

Walt Disney-vd:n Bob Iger meddelade under måndagen att hackare påstår sig ha fått tillgång till en av studions ännu ej släppta filmer och hotar med att läcka den online om inte en stor lösensumma i bitcoin betalas ut, rapporterar The Hollywood Reporter .

Hackarna ska ha uppgett att de till en början kommmer läcka de fem första minuterna av filmen, och sedan läcka 20 minuter i taget tills dess att lösensumman betalats. Enligt Bob Iger kommer Disney inte betala och planerar att vidta rättsliga åtgärder.

Exakt vilken film som stulits från Disney är dock okänt. Enligt källor till Deadline så ska det handla om Pirates of the Carribean: Dead Men Tell no Tales, som har biopremiär om ett par veckor, men Disney här även premiär för Bilar 3 senare i sommar. Ett rykte florerade även tidigare om att det skulle röra sig om en arbetskopia av Star Wars: The Last Jedi, men detta visade sig senare vara en bluff.

Händelsen inträffar bara några veckor efter det att hackare läckt tio avsnitt av den kommande säsongen av Orange is the New Black, efter att Netflix vägrat betala en okänd summa.