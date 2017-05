Det finns många exempel i spelhistorien när en enskild mekanik slagit igenom och plötsligt blivit standard för kommande spel. Hälsa som återgenereras när du tar skydd, spel som sparar automatiskt och erfarenhetspoäng som gör din karaktär starkare. Du dubbelhoppar, samlar ljudloggar och följer uppdragsmarkören. Det är element så ingjutna i spelhistorien att vi ser dem som självklara.



Vid en hastig blick kan Dark Souls-spelen sorteras in under actionrollspel, med klassiska rollspelselement såsom erfarenhetspoäng och jakten på nya vapen och dräkter. Samtidigt introducerades helt nya koncept. Fienderna lämnar efter sig “Souls”, och när man dör startar spelvärlden om och fienderna återuppstår. Strategi och metodiskt utforskande är nödvändigt för att ta sig framåt. Det är en alldeles unik version av action och rollspel utan någon direkt motsvarighet.



Det är omöjligt att skriva om The Surge utan att först nämna Dark Souls-utvecklarna From Softwares samlade verk, inklusive Bloodborne och nu senast Dark Souls 3. The Surge är lika mycket en hyllning som ett kärleksbrev till From Softwares helt egna version av actionrollspel.



Utvecklaren Deck 13 låg tidigare bakom Lords of the Fallen, ett av de allra första spelen i “Souls-genren” utanför From Softwares egna verk, men mottogs ljummet av både kritiker och spelare. Fantasyhistorien bidrog inte med så mycket unikt och striderna var långsamma och klumpiga. Kanske som ett direkt svar på det är Deck 13 den här gången tillbaka med en avsevärt mycket snabbare science fiction-historia.



I den här dystopiska framtiden försöker det stora teknikföretaget CREO (som en blandning av Google och Apple fast med altruistisk hybris) lösa världens problem genom att skicka upp raketer som ska laga atmosfären. För att lyckas med det har de även passat på att skapa exo-skelett, artificiella intelligenser och en uppsjö av olika robotar.





Inte direkt originellt

Warren ska precis börja jobba hos CREO, men det tar inte lång tid innan hans nya karriär tar en tråkig vändning till det apokalyptiska. Han tuppar av under monteringen av sitt nya exo-skelett, och när han vaknar upp är allt och alla plötsligt ute efter att döda honom.



Det är en premiss som lånar rikligt från andra filmer och spel som till exempel Elysium och Enslaved: Odyssey to the West, men utan att egentligen lägga till något eget. From Softwares olika Soulsspel var alltid oerhört effektiva i deras världsberättande där varje rum, byggnad och omgivning gav en pusselbit i den övergripande historien. Deck 13 verkar ha haft samma ambition med The Surge, men det finns få saker som väcker intressanta frågor eller ger samma fascinerande svar på samma sätt som i till exempel Bloodborne.



I de dystra fabrikskorridorerna syns skärmar där en pastisch på en techbro från valfritt Silicon Valley-företag vräker ur sig klyschor likt en keynote från Googles utvecklarkonferens. Det är småkul och ibland lite intressant, men i övrigt är det få saker i omgivningarna som överraskar eller ger en extra dimension till historien.