Det var tänkt att South Park: The Fractured but Whole skulle ha släppts i december förra året, men till följd av problem med utvecklingen sköts spelet fram början av 2017. Spelet kom aldrig och nu har nästa bud landat.

I South Park: The Fractured but Whole driver Trey Parker och Matt Stone friskt med den senaste superhjältetrenden där all ska bli ”franchise”. Spelet följer upp succéspelet South Park: The Stick of Truth från 2014 som togs emot väl, både av kritiker och publik.

The Stick of Truth skulle egentligen ha blivit det sista South Park-spelet, men efter en kovändning avslöjades The Fractured but Whole under E3 2015.