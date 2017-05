Bara för några dagar sedan lovade AMD att laptops bestyckade med företagets nya Ryzen-processorer skulle dyka upp på marknaden någon gång mellan juli och september. Och nu verkar avtäckandet av den allra första Ryzen-laptopen närma sig. Detta att döma av den teaser-film som dykt upp på Youtube-kanalen för Asus spelmärke, Republic of Gamers.

Videon avslöjar inte särskilt mycket men det är helt tydligt en laptop som syns i silhuett mot Ryzens runda orangea logotyp och med Republic of Gamers-märket på sig.

"Something has awakened" konstaterar videon i text och lägger till hashtaggen #Computex2017. Asus kommer alltså visa upp sin kommande monsterspellaptop någon gång under Computex som äger rum 30 maj till 3 juni i Taipei.