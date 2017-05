Häromdagen avslöjade Ubisoft när South Park: The Fractured but Whole äntligen släpps. Det blir den 17 oktober – flera månader efter originaldatumet som var i december 20016.

Eller som Cartman uttrycker det; "Launching this season...or a season. You know how video games are."

South Park: The Fractured but Whole kommer till Playstation 4, Xbox One och pc. Spelet är uppföljaren till populära South Park: The Stick of Truth som släpptes den 4 mars 2014.