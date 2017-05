Det är många som har reagerat på att många kränkande inlägg får lov att finnas kvar på Facebook, detta trots att de till synes strider mot företagets regelverk. Nu har brittiska The Guardian tagit en närmare titt på läckta instruktioner som de anställda tagit del av när det gäller att bedöma anmälda inlägg.

Till exempel plockas inlägg av typen ”Someone shoot Trump” bort eftersom det berör hot mot ett statsöverhuvud, medan inlägg som ”fuck off and die” får lov att vara kvar eftersom det inte betraktas som allvarligt menat. Andra exempel på inlägg som också är tillåtna är ”Little girl needs to keep to herself before daddy breaks her face” och ”I hope someone kills you”.

Bilder som visar övergrepp mot barn i form av mobbning och slag kan få lov att vara kvar, åtminstone så länge de inte innehåller ”sadistiska” element. Bilder på sexuella övergrepp mot barn ska emellertid alltid plockas bort.

Filmklipp som visar dödsfall kan också få lov att finnas kvar, detta med motiveringen att ”de kan bidra till att skapa medvetenhet om mental ohälsa”. Även klipp av människor som skadar sig själva är tillåtna med motiveringen att ”man inte vill censurera eller straffa människor med ångest”. Klipp som visar aborter är också tillåtna, åtminstone så länge det inte förekommer nakenhet.