Hoppa till: Köp fidget spinner | Coola tricks

En ny leksak har tagit världen med storm. Fidget spinner (från engelskans fidget: Att nervöst pilla eller skruva på sig och spin, snurra) är nu en lika självklar del i varje klassrum som Gameboys eller Tamagotchis var för 90-talsbarnen. Skillnaden är att dessa snurror är helt och hållet tråd- och batterilösa, och än så länge oftast tillåtna under lektionerna.

Till och med stora Youtube-kanaler, som I Just Want To Be Cool, har hakat på trenden.

Vad är fidget spinners?

Leksaken sägs ha tagits fram för att hjälpa barn med koncentrationssvårigheter, någonting att sysselsätta sig med så att de lättare kunde lyssna på läraren. Alla har nog kommit på sig själv med att leka med en penna eller skissa på någonting under ett möte. Fidget spinners är alltså uppfinningen som ska få ungdomar att yssna under lektionerna.