De kvinnliga soldaterna dyker upp i det kommande nedladdningsbara tillägget “In the Name of the Tsar” som äger rum på krigets östfront med den ryska armén, vars scout-klass kommer representeras av 1st Russian Women’s Battalion of Death. En bataljon som först formades i propagandasyfte, men som sedan slogs våldsamt i den ryska offensiven under första världskriget.

Nu bjuds även kvinnorna in till första världskriget i EA Dices actionspel, Battlefield 1. Detta meddelar utgivaren EA själva via Battlefields officiella konto på Twitter.

The Women’s Battalion of Death is represented by the Russian Scout class. Details at EA Play, more info: https://t.co/vADTEbP6re https://t.co/VrRuBGVMeK — Battlefield (@Battlefield) May 22, 2017

EA säger att de kommer visar mer av "In the Name of the Tsar" under sitt kommande EA Play-event som äger rum samtidigt som E3 den 10-12 juni.