Den andra stora nyheten är de två nya spelbara karaktärerna ­– Evil Ryu och Violent Ken. Dessa är inte unika skapelser i sig, utan har tidigare figurerat i andra spel. I det här sammanhanget blir de däremot aningen för kraftfulla med sina repertoarer av teleporteringar och starka attacker. Dessutom är nykomlingarnas animationer hämtade från redan befintliga karaktärer, vilket betyder att Capcom i princip inte producerat en enda ny pixel för spelet. Men efter fem minuters spelande känns allt ovanstående som bortblåst, jämfört med underhållningen som dessa nya bekantskaper bjuder på. I synnerhet Violent Ken, som med sin nyvunna snabbhet och galet fräcka attacker blir en fröjd att kontrollera.

Enkelstyrt – om du har rätt kontroll

Ett orosmoln vi undrat över är hur spelbart Street Fighter blir med Switch-kontrollens obefintliga styrkors. Svaret beror på vilken karaktär du helst kontrollerar. Ryu och Kens halvcirkelkombinationer kan vara aningen svåra att tajma på Switchens riktningsknappar, speciellt när de måste upprepas vid superattacker. Å andra sidan går det alldeles utmärkt att utföra attacker som kräver att du håller in åt vissa riktningar. Att dela Joycon-kontrollen i två delar går däremot bort helt, då de analoga spakarna inte är precisa nog för den här typen av spel. Värt att nämna är att samtliga problem med kontrollen försvinner om du använder dig av en Pro-kontroll.

Street Fighter ur ett första personsperspektiv

Ett annat inslag som på förhand också verkade tveksamt är det inkluderade minispelet ”Way of the Hado”. I rollen som Ryu ska du skicka iväg eldbollar mot en rad fienden genom att vifta med Joycon-kontrollerna på olika sätt. Här slår våra farhågor tyvärr in – detta sidospel är inte bara svårmanövrerat, utan även oinspirerat likt de dussintals vift-minispelen som definierade Wii-eran. Rent estetiskt passar det inte heller in då det helt plötsligt växlar till tredimensionell grafik som känns klipp och inklistrat från Street Fighter IV. Vore det inte enklare att istället inkludera de klassiska minispelen där vi fick slå sönder bilar och tunnor mellan striderna? Dessa lyser tyvärr med sin frånvaro i Ultra Street Fighter II.