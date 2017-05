Denna vecka äger den stora Computex-mässan rum i Taipei, Taiwan. Vi har ett par redaktörer i luften just nu – men flera tillverkare har redan hunnit visa upp sina nyheter för publiken. En av dem är Asus, som under parollen Edge of Beyond har presenterat flera nyheter.

Zenbook Flip S UX370, exempelvis, som av företaget beskrivs som världens tunnaste (10,9 mm) konvertibla laptop. Här kan 13-tumsskärmen (med 4k) vridas i 360 grader, och under skalet hittar vi en sjunde generationens Intel Core i7-7500U processor ihop med en snabb 1TB PCIe-ssd. Vikten ligger på 1.1 kilo och datorn kör Microsofts nya Windows 10 S.

Zenbook Pro UX550

Asus avtäckte även den nya flaggskepps-laptopen Zenbook Pro UX550, som nu har uppdaterats med Kaby Lake, Geforce GTX1050 Ti-grafik och en respektabel ssd om 1TB. Batteriet sägs bli något i hästväg och uppges räcka i upp till 14 timmar. Allt detta har förpackats i ett slimmat chassi om 1,89 millimeter till en vikt av 1.8 kilo.