Totalt har det sålts 86 miljoner Playstation 3-konsoler vilket gör den till den sämst säljande av Sonys stationära konsoler. Jämförelsevis såldes 104 miljoner Playstation One och 157 miljoner Playstation 2. Efterträdaren Playstation 4 har, på bara tre år, knappat in och ligger idag på 60 miljoner sålda konsoler.

Det blev alltså nästan 10,5 år med Playstation 3 och vi kommer att minnas stortitlar som Killzone 2, Uncharted 3 och The Last of Us.