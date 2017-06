Tanken var att Middle-Earth: Shadow of War – uppföljaren till Shadow of Mordor, skulle ha släppts den 25 augusti. Men tyvärr blir det inte så utan utvecklaren Monolith bekräftade under onsdagen att Sagan om Ringen-eposet skjuts upp.

Förseningen blir dock inte i det grövsta laget, utan nytt datum är istället spikat till den 10 oktober. Då blir det dags att än en gång dra ut i krig mot orcher, troll och annat otyg. Så här står det i pressmeddelandet: