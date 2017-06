Microsoft har nu lanserat ett system i Storbritannien för att ge belöningar till de som använder företagets sökmotor Bing. Användarna samlar då på sig poäng som sedan kan lösas ut för priser som presentkort till Xbox, Groove Music och Skype-kredit. Poängen går även att ge bort till välgörenhetsorganisationer, rapporterar The Verge .

Microsoft har tidigare släppt en liknande tjänst i USA men detta är första gången som den letar sig utanför landet.

I den får du 3 poäng per Bingsökning och det dubbla om du söker genom webbläsaren Microsoft Edge. Som mest går det att få 30 poäng per dag genom sökningar, 60 om du använder Edge. Du får även extra poäng om du svarar på undersökningar och köper något i Microsoft Store. Samlar du 500 poäng på en månad når du till en ny nivå med bättre belöningar där du istället kan söka ihop 150 poäng per dag.

Belöningssystemet är förstås designat för att få användare att börja använda Bing och Edge och kommer även att dyka upp i Frankrike, Tyskland och Kanada inom några månader. När och om belöningssystemet kommer till Sverige är ännu okänt.