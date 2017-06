Låt mig börja med att konstatera att Galaxy S8 Plus är en på många sätt fantastisk telefon. Jag har använt den i ungefär en månad nu, och har under den tiden gått från att vara inbiten Iphone-användare som haft extremt svårt för Android-plattformen, till att faktiskt kunna tänka mig att skifta framöver. Inte just för Android i sig, utan mer för att Galaxy S8 Plus är en extremt snabb telefon med en skärm som får Apples Iphone 7 Plus att kännas föråldrad. Det här är verkligen ett nödvändigt svar på tal från Samsung efter fadäsen med Note 7.

Test: Samsung Galaxy S8 och S8 Plus visar hela branschen var skåpet ska stå

Med det sagt så finns det en hel del saker att anmärka på – och som gör att jag i slutändan har svårt att helt bli såld på Galaxy S8 Plus. Och mestadels går det att skylla på det klassiska talesättet ”form före funktion”. Samsung är knappast ensamma bland Android-tillverkarna att satsa på cool design som inte är helt praktisk i vardagen, men eftersom Galaxy S8-modellerna ändå har hyllats av i stort sett varenda recensent vore det på sin plats att titta lite närmare på det.

1. Är den kantlösa skärmen verkligen framtiden?

Det ryktas ju en hel del om att Apple tänker ta efter Samsung och satsa på ett liknande skärmformat i Iphone 8. Jag hoppas verkligen inte att så blir fallet. Skärmen på Galaxy S8 Plus ser visserligen läcker ut, och ur en ren kvalitetssynpunkt är det ingen mobiltillverkare som bräcker Samsung på området. Samtidigt blir avsaknaden av kanter ett ergonomiskt problem. Som med alla andra Plus-modeller är det här en bjässe, som inte alltid lämpar sig för enhandsfattning.

Den kantlösa skärmen gör det dock ännu lite värre. Eftersom skärmen går ut i sidorna är det svårt att få till ett bra grepp – en nog så viktig sak eftersom det ändå är rätt gott att kunna ligga ner och slökolla mobilen i soffan eller sängen. Jag har råkat dela flera Facebook-poster, och tappat räkningen hur många gånger jag fått webbläsaren att backa från en sajt bara för att jag omedvetet råkat komma åt funktionen. Kantlösa skärmar må se snygga ut, men i sin nuvarande form ställer de till med en del vardagsproblem.

2. Fingeravtrycksläsaren

Vad tänkte Samsung på här egentligen? Den här funktionen kan nämligen vara bland de sämsta jag varit med om på en modern telefon. Fingeravtrycksläsaren på Galaxy S8 Plus är inte bara idiotiskt placerad bredvid kameran, den är dessutom så liten att jag efter en månads användning fortfarande måste leta efter den. Den har ju redan fått sin beskärda del av kritik här på M3.se, men det tål att såga den om och om igen. Det här är uselt, Samsung.

3. Tåligheten

Dagens lyxmobiler dras ju med problemet att de blir allt mer om. Det här är visserligen inte ett Galaxy S8-specifikt problem (det tog bara någon månad innan glaset spräcktes på min Iphone 6), men frågan är om inte Samsung har satt något slags rekord i bräcklighet. Ett skal är en kompromisslös nödvändighet, vilket är synd eftersom det förstör den slimmade designen.