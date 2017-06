Kriget mellan Playstation 4 och Xbox One är avgjort sedan länge, där den förstnämnda har skaffat sig ett ointagligt försprång medan den senare haft enorma problem med att erbjuda exklusiva titlar. Det är rentav svårt att förstå vad Microsoft haft för tanke med sin Xbox One. Konsolens lansering var i det närmaste ett fiasko, och sedan dess har man mer eller mindre jobbat i uppförsbacke.

Tre andra saker vi vill se på E3

1. Vilka titlar satsar Sony på?

Sony har på senare år haft en tradition av att presentera riktigt tunga titlar på sin E3-konferens. För två år sedan visade man upp trion Final Fantasy VII Remake, Shenmue 3 och The Last Guaridan – tre av spelvärldens då mest mytomspunna titlar. Så högt lär det knappast smälla i år, men förhoppningsvis har Sony åtminstone ett par överraskningar att bjuda på. Vågar vi hoppas på Bloodborne 2?

2. Mer än Mario från Nintendo

Det är knappast någon nyhet att Switch lider brist på riktigt bra spel. The Legend of Zelda: Breath of the Wild i all ära, men utöver det finns det inte många måsten (Mario Kart 8: Deluxe är otroligt bra, men det är ju ett gammalt spel i ny förpackning). På årets E3 vet vi att vi kommer få se mer av Super Mario Odyssey, och även om det ser hur bra ut som helst kan vi inte låta bli att hoppas på ett nytt Metroid eller F-Zero.

3. Hideo Kojima och hans Death Stranding

Metal Gear-pappan Hideo Kojima fick som bekant lämna Konami under uppmärksammade former härom året. Under förra årets E3 visade han upp sitt kommande Death Stranding, i form av en kryptisk trailer där Norman Bates poserade med ett spädbarn i famnen. Hideo Kojima har kanske inte imponerat de senaste åren, men med tanke på hans meritlista är vi löjligt nyfikna på att få se mer.